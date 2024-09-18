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        Pazarcı akrabaların silahlı yer kavgası; 1'i müşteri, 4 yaralı

        AKSARAY'da pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle çıkan kavgada 1'i alışverişe gelen müşteri olmak üzere 4 kişi silahla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:25
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        Pazarcı akrabaların silahlı yer kavgası; 1'i müşteri, 4 yaralı
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        AKSARAY’da pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle çıkan kavgada 1'i alışverişe gelen müşteri olmak üzere 4 kişi silahla yaralandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki semt pazarının önünde meydana geldi. Erkan D. (48), oğlu Gülabi D. (27) ve akrabası Gülcan D. (26) ile birlikte pazar yerinin önündeki alanda patates satmaya başladı. Bu sırada aynı ürünü satan akrabası Ramazan D. ile aralarında satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan D., aracından aldığı pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Erkan D., Gülabi D. ve Gülcan D. İle alışverişe gelen Şeyma Onar'a (60) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan Ramazan D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Yaralılardan Erkan D., "Ramazan D., pazarda bizle kavga edip, tüfekle ateş etti” dedi. Yaralı Şeyma Onar'ın eşi Ayhan Onar ise "Olay aniden oldu, birisi ateş etti. O da eşime geldi" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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