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        'Narkoçelik-41' operasyonunda 40 şüpheli adliyede

        AKSARAY merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 40'i, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:45
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        'Narkoçelik-41' operasyonunda 40 şüpheli adliyede
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        AKSARAY merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 40'i, adliyeye sevk edildi.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından Aksaray merkezli 17 ilde, 1 Ekim'de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Narkoçelik-41' adı verilen operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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