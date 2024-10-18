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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı

        AKSARAY'da, tur otobüsünün devrildiği kazada, 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:38 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:40
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı
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        AKSARAY'da, tur otobüsünün devrildiği kazada, 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

        VALİDEN AÇIKLAMA

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kaza yerine gelip, incelemede bulundu. Kumbuzoğlu, "Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre otobüste 41 yolcu, 1 rehber, 2 şoför olmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdik. Konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız" dedi.

        'OTOBÜS BENİ SOLLADI'

        Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu ise şunları söyledi:

        "Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi."

        Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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