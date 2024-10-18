Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı

AKSARAY'da, tur otobüsünün devrildiği kazada, 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

VALİDEN AÇIKLAMA Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kaza yerine gelip, incelemede bulundu. Kumbuzoğlu, "Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre otobüste 41 yolcu, 1 rehber, 2 şoför olmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdik. Konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız" dedi.