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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (3)

        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:01
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        Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (3)
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        SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI

        Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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