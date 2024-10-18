Aksaray'da tur otobüsü devrildi; 6 ölü, 25 yaralı (3)
SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SÜRÜCÜGÖZALTINA ALINDI
Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
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