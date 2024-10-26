1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı (2)
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIAksaray'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ölen sürücü Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Giriş: 26.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:45
SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aksaray'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada ölen sürücü Fadimana Özkan, Ortaköy ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazayı duyup yaklaşık 1 kilometre mesafedeki iş yerinden koşarak gelen ve kaza sonrası yaralıyken eşinin başından ayrılmadan Rafet Özkan, eşinin tabutunu omzunda taşıdı.
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