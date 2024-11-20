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        Polisin temizlemek istediği tabancası kazara ateş aldı, sokakta oynayan Efe bacağından vuruldu

        AKSARAY'da, polis lojmanındaki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek isteyen polis memuru G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 04:08 Güncelleme: 20.11.2024 - 04:10
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        Polisin temizlemek istediği tabancası kazara ateş aldı, sokakta oynayan Efe bacağından vuruldu
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        AKSARAY’da, polis lojmanındaki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek isteyen polis memuru G.Ö.’nün (50) silahının kazara ateş alması sonucu, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Efe C.D., sağ bacağından vurularak yaralandı.

        Olay, saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi. Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., iddiaya göre, görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Efe. C.D.’nin sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis memuru G.Ö.’nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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