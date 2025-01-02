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        Cam kemik hastası memur, engelleri görev yaptığı okulda aştı

        AKSARAY'dadoğuştan cam kemik hastalığı olan ve yüzde 90 engelli bulunan Rıdvan Ünal (35), 10 yıl önce memur olarak atandığı okulda hem engelleri aştı hem de engellilere olan bakış açısını değiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:25
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        Cam kemik hastası memur, engelleri görev yaptığı okulda aştı
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        AKSARAY'dadoğuştan cam kemik hastalığı olan ve yüzde 90 engelli bulunan Rıdvan Ünal (35), 10 yıl önce memur olarak atandığı okulda hem engelleri aştı hem de engellilere olan bakış açısını değiştirdi. Ünal, "Engellilerin yapacağından daha fazlasını yapmaya çalışıyorum" dedi.

        Aksaray'da yaşayan Rıdvan Ünal, cam kemik hastalığı (Osteogenesis Imperfekta) ile dünyaya geldi. Ünal, sağlık sorunlarına rağmen hayata tutundu. 2014 yılında liseden mezun olan Ünal, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girerek 23 Nisan İlkokulu'na memur olarak atandı. Yüzde 90 engelli olan Ünal, bu süre içerisinde Tekerlekli Sandalye Basketbol 2'nci Ligi takımlarından Aksaray Belediyespor'da da oynamaya başladı.

        '10 YILDIR OKULDA HİZMET VERİYORUM'

        Rıdvan Ünal, "Liseyi bitirince EKPSS sınavına girerek 23 Nisan İlkokulu'na atandım ve 10 yıldır görev yapıyorum. Bunun yanında bedensel engelli takımında basketbol oynuyorum. Engellilerin yapacağından daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Doğuştan cam kemik hastasıyım. 1,5 yaşımda hastalığım daha da nüksetmiş. 6 yaşından 13 yaşına kadar bacağımda kırıklar ve yaralanmalar oldu. 13 yaşından bu yana tekerlekli sandalye kullanıyorum. 10 yıldır okulda hizmet veriyorum" dedi.

        'ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ'

        Ünal, "Akraba evliliğinden, bizim ailede böyle bir şey çıktı. Okula ilk atandığımda öğretmen, idareci ve öğrencilerde, o zamanlar, engellilere bakış açışı normal olmuyor. Daha sonra içlerine girdiğimiz zaman, bilgilerimi ve yapabileceklerimi sunduğum zaman, onlar gibi bir insan olduğumu fark ettiler. Teknoloji ile aram iyi olduğu için öğretmen, idareci ve öğrencilere; herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğrencilerin engellilere bakış açısı değişti. Okulumdan çok memnunum. İdarecilerim de bana yeni bir çalışma odası yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'OKULUMUZUN ELİ VE AYAĞI OLDU'

        Okul müdürü Recep Celen ise "Öğrencilerin Rıdvan ağabeyi, bizim de mesai arkadaşımız. Okulumuzun eli ve ayağı oldu. Özelikle teknolojik konularda kendisini çok iyi yetiştirmiş. Bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Hem bizlerle hem de öğrencilerin işleri ile ilgileniyor. Kendisiyle barışık birisi. Yeter ki gönüller engelli olmasın. Bizde kendisine yeni bir çalışma ofisi düzenledik" dedi.

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