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        Akıma kapılan işçiden mesai arkadaşına: Çocuklarım sana emanet

        AKSARAY'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi Necati Yıldırır (55), ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:20
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        Akıma kapılan işçiden mesai arkadaşına: Çocuklarım sana emanet
        ABONE OL

        AKSARAY'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi Necati Yıldırır (55), ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına "Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi. Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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