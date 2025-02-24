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        Görme engelli Ahmet, memurluk hayaline kavuştu

        AKSARAY'dadoğuştan görme engelli olan Ahmet Kından (25), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 85 puan alarak memur oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:20
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        Görme engelli Ahmet, memurluk hayaline kavuştu
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        AKSARAY'dadoğuştan görme engelli olan Ahmet Kından (25), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (EKPSS) 85 puan alarak memur oldu. Şanlıurfa Viranşehir Adliyesi'ne atanan Kından, "Benim hayalim, bir devlet kurumuna atanmaktı. İlk hayalim oldu. Bundan sonraki en büyük hayalimse devlet kadrosunda, Ankara'da, bakanlıkta bürokrat olmak istiyorum" dedi.

        Hatice ve Hasan Kından çiftinin 4 çocuklarından 2'si akraba evliliğine bağlı olarak görme engelli doğdu. Ev kadını Hatice Kından, çocukları Ahmet ve Büşra Kından'ın adeta gözleri oldu. Annesinin desteğiyle Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ahmet Kından, girdiği EKPSS'den 85 puan aldı ve 12 Şubat'ta Şanlıurfa Viranşehir Adliyesi'ne memur olarak ataması yapıldı.

        'YENİ BİR DÜZEN KURACAĞIM’

        Ataması yapılan Kından, ailesi tarafından desteklendiğini belirterek, "Şanlıurfa Viranşehir adliyesine memur olarak atandım. Okumaya Konya'da görme engeller okulunda başlamıştım. Sonra Aksaray'da Şehit Ali Er Lisesi'nden mezun oldum. Aksaray Üniversitesi'ni bitirdim. Ondan sonra da EKPSS sürecim başladı. Bu süreç çok hummalı oldu. Aksaray Belediyesi'nin kursuna da gittim. Her hafta sonları gönüllü okuyucularımızla beraber deneme sınavlarımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 2018 yılından bugüne kadar tüm sınavlara girdim. Son sınavda 85 puan alarak atandım. Şükürler olsun Rabbim'e. Şanlıurfa'ya annem ile gitmeyi düşünüyorum. Orada yeni bir düzen kuracağım" dedi.

        'HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİTSİNLER'

        Görme engelli bireylerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini ifade eden Ahmet Kından, "Aileler çocuklarını desteklesinler. Onlar da bir şekilde atanacaktır. Yeter ki umutlarının ve azimlerinin peşinden gitsinler. Hayallerinin peşinden gitsinler. Benim hayalim, bir devlet kurumuna atanmaktı. İlk hayalim oldu. Bundan sonraki en büyük hayalimse devlet kadrosunda, Ankara'da, bakanlıkta bürokrat olmak istiyorum. Bunun için mücadelem devam edecek" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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