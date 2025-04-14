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        Parkta 'neden yan baktın' tartışmasında bıçakla yaralandı

        AKSARAY'da M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:40
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        Parkta 'neden yan baktın' tartışmasında bıçakla yaralandı
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        AKSARAY’da M.H. (16), parkta yürürken 'Neden yan baktın?' diye tartıştığı kişinin bıçaklı saldırısı sonucu sağ bacağından yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde bir parkta meydana geldi. M.H. ile parkta karşılaştığı bir kişi arasında 'Neden yan baktın? diye tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklı saldırıya uğrayan M.H., sağ bacağından yaralandı. M.H., adlığı iki bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.H., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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