Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Plakasını bantla kapattı, polise yakalanınca; 'Cenazem var' dedi

        AKSARAY'da plakasının harf ve rakam grubunu bantla kapatan otomobilin sürücüsü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:48 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plakasını bantla kapattı, polise yakalanınca; 'Cenazem var' dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSARAY’da plakasının harf ve rakam grubunu bantla kapatan otomobilin sürücüsü Ş.K.A. (23), polise yakalanınca 'Cenazem var' diye kendini savundu. Sürücüye, 'Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24 plakalı bir otomobilin harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracın ilerlediği Aksaray-Ankara kara yolu Tacin Mahallesi kavşağında önlem alan polis, otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Ş.K.A., polise 'Cenazem var' diye kendini savundu. Yanındaki babası H.A. ise gazetecilere yönelip, “Çekmeyin hemşehrim, adamın canını sıkmayın. Beni sinirlendirmeyin. Ben şimdi valiye gidiyorum” dedi. Polise de ısrarla valiyle görüşmek istediğini söyledi. Bu sırada Ş.K.A. de cep telefonuyla gazetecileri görüntüledi. Polis, baba ve oğlu sakinleştirdi. Ardından da bandı söküp plakanın 24 AV 163 olduğunu belirledi. Başka herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayınca sürücü hakkında, 'Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Aksaray'da veteriner teknikerliği öğrencileri uygulamalı eğitim aldı
        Aksaray'da veteriner teknikerliği öğrencileri uygulamalı eğitim aldı
        Ihlara Vadisi'nin cazibesi karşılama merkeziyle daha da artacak
        Ihlara Vadisi'nin cazibesi karşılama merkeziyle daha da artacak
        Fatih Erbakan: Gençler ev hayali kuramıyor
        Fatih Erbakan: Gençler ev hayali kuramıyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Aksaray'da partisinin il kongr...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Aksaray'da partisinin il kongr...
        Aksaray'ın "judocu müdürü" ve ailesi, gençlere örnek oluyor
        Aksaray'ın "judocu müdürü" ve ailesi, gençlere örnek oluyor
        Aksaray'da balon turuna katılan kadınlar Ihlara Vadisi'ni ve Selime Katedra...
        Aksaray'da balon turuna katılan kadınlar Ihlara Vadisi'ni ve Selime Katedra...