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        Aksaray'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        AKSARAY'da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ali Kuş (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:55
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        Aksaray'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        AKSARAY’da yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Ali Kuş (74), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3873 Sokak’ta meydana geldi. Bayram Ali Kahraman (50) yönetimindeki 06 BZE 603 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Kuş'a çarptı. Yaralanan Kuş, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı Kuş, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ali Kuş'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza sonrası sürücü Bayram Ali Kahraman gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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