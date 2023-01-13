AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy görevinden ayrıldı

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AKSARAY (AA) - Ak Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevini bıraktı.

Altınsoy, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, görev süresince Aksaray'a pek çok proje kazandırdıklarını, kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyük bir gururla yürüttüğü ve beş buçuk yılda güzel anılar biriktirdiği il başkanlığından ayrıldığını dile getiren Altınsoy, şöyle konuştu:



"20 yıl önce gazete sarıp, bayrak asarak siyasi hayatım başlamıştı. Daha sonra sandık kurulu üyeliği, teşkilat başkanlığı, belediye meclis üyeliği, başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve il yönetim kurulu üyeliği yaptım. 12 Eylül 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla il başkanı olarak atandım. Beş buçuk yıllık görev sürem bugün itibariyle tamamlanıyor. Önemli olan geride hoş bir seda bırakıp anlımızın akıyla bu caddelerde gezebilmek. 2023 hedeflerimiz için yeniden yollara düşme vakti. Şehrimiz için durmadan, yorulmadan, yarın değil, hemen şimdi diyerek, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Altınsoy'un partililere karanfil vermesinin ardından açıklama sona erdi.





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