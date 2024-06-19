Aksaray'da baraja giren çocuk hayatını kaybetti

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Bir süre suda çırpınan ve gözden kaybolan Solmaz için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Ortaköy'deki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), serinlemek için Bozkır baraj göletine girdi.

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