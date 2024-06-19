Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da baraja giren çocuk hayatını kaybetti

        Aksaray'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da baraja giren çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu.

        Kurban Bayramı ziyareti için ailesiyle Ortaköy'deki akrabalarının yanına giden Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), serinlemek için Bozkır baraj göletine girdi.

        Bir süre suda çırpınan ve gözden kaybolan Solmaz için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        Bölgeye hızla sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Aksaray'dan su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.

        Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Solmaz'ın cansız bedeni çıkarıldı.

        Solmaz'ın cenazesi, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
        Aksaray'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aksaray'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Ihlara Vadisi bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ihlara Vadisi bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale...
        Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale...
        Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti
        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü
        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü