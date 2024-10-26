Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakemler:TuncayKandemir, Zafer Özmen

        Salon: Aksaray

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)

        Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)

        Setler: 25-19, 25-18, 25-17

        Süre: 79 dakika (30, 25, 24)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!

        Benzer Haberler

        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı (2)
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı (2)
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aksaray'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ile Belediye Başkanı Dinçer, arpa ekimi yaptı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ile Belediye Başkanı Dinçer, arpa ekimi yaptı
        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı
        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı