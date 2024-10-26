Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Hakemler:TuncayKandemir, Zafer Özmen
Salon: Aksaray
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Güldeniz Önal, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Ayşe Çürük, Liray Akpınar, Yaren Işık)
Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Selin Uygur (Selin Adalı, Işık Öz, Ezgi Uludağ, Bilge Paşa, Gizem Türegün, Selin Çalışkan)
Setler: 25-19, 25-18, 25-17
Süre: 79 dakika (30, 25, 24)
AKSARAY
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