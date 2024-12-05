Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerden kablo hırsızlığı yapılmasının ardından çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.K. (28) olduğunu belirledi.
Harekete geçen polis, şüpheliyi Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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