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        "Aksaray'ın Sultanları"nda yüzler gülüyor

        ZEKERİYA KARADAVUT - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Kuzeyboru, hedeflerini ulaşmak için güç depoluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:04
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        "Aksaray'ın Sultanları"nda yüzler gülüyor
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 6. sırada tamamlayan Kuzeyboru, hedeflerini ulaşmak için güç depoluyor.

        "Aksaray'ın Sultanları", başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetiminde sezonun ikinci yarısı ve CEV Kupası play-off turunda oynayacakları maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Sezonun ilk yarısındaki 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Kuzeyboru, ikinci yarıya 5 Ocak'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı müsabakayla başlayacak.

        Mehmet Bedestenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısını iyi geçirdiklerini söyledi.

        Takımının performansından memnun olduğunu belirten Bedestenlioğlu, şunları kaydetti:

        "Ligin zorlu ilk yarı sürecini sakatlık olmadan, hedeflerimizin hiçbirinden uzaklaşmadan tamamladık. Hala CEV Kupası'na devam ediyoruz, hala ligde iyi bir yerdeyiz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Biliyoruz yine 3 güne bir maç yapacağız. Fizik olarak hazır hale gelebilmek için güç depoluyoruz. Takım çok iyi çalışıyor. Antrenmanlarımız çok ağır geçiyor. Takımı güçlendirmek adına çalışmalarımız sürüyor. Sürekli maçlar izliyor ve oyuncularla görüşüyoruz. Bize fayda sağlayacağına inandığımız oyuncuları mutlaka takıma katacağız."

        - Kaptan Güldeniz Önal: "Yoğun antrenman dönemi geçiriyoruz"

        Takım kaptanı Güldeniz Önal ise hem lig hem de CEV Kupası'nda sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamladıklarını ifade etti.

        İkinci yarı için hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Güldeniz Önal, "Kampa girdik, yoğun antrenman dönemi geçiriyoruz. Hazırlıklar dönemini takımla beraber çok iyi şekilde geçirmek istiyoruz. İkinci yarı her şey çok daha zor olacak ve çetin geçecek. Maç maç gidiyoruz. Her maçı en iyi şekilde atlatıp bir diğerine hazırlanacağız. Hedefimiz ligde ilk 4'e girebilmek ancak en kötü yine 6. bitirebilmek." diye konuştu.

        Rus oyuncu Anna Lazareva da sezonun ilk yarısını iyi bitirdiklerini anlatarak, "Kısa bir tatilden sonra antrenmanlara başladık. Umarım ligin ikinci yarısında şans bizimle olur ve iyi sonuçlar elde ederiz. Sezonun ilk yarısında 288 sayıyla en skorer oyuncu konumundayım. Bu beni çok mutlu etti. Takımın da bu konuda çok eforu var. Tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Umarım ikinci yarıda hem benim hem de takımım için güzel şeyler olur." şeklinde görüş belirtti.

        Bulgar oyuncu Nasya Dimitrova ise sezonun ikinci yarısına iyi bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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