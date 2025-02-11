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        Aksaray'da 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:30
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        Aksaray'da 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Serginin açılışı, Sultanhanı Kaymakamı Bilal Göksun, Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir ve diğer katılımcılarla gerçekleştirildi.

        Göksun ve protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca 14. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Sultanhanı Kervansarayı'nda sergileniyor.

        2009'dan bu yana her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasına 2024'te 35 ülkeden 1988 sanatçı 8 bin 776 eserle katıldı.

        Ödül alan 13 fotoğraf ve sergilenmeye değer 120 eser, yıl boyuncu ülke genelinde çeşitli tarihlerde sergilenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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