Milli Eğitim Bakanı Tekin, Aksaray'da lisedeki bayrak törenine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aksaray'da Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı.
Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, Selçuk İlkokulu ile Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Daha sonra okul bahçesinde düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Tekin, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.
Bakan Tekin, yakından ilgilendiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Törenin ardından konuşan Tekin, öğrencilerin ailelerine selam göndererek, iyi tatiller dileğinde bulundu.
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