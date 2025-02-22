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        Aksaray'da köylüler kahvaltı programıyla bir araya geliyor

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde köylüler sabah namazı sonrası kahvaltı programında buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:23
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        Aksaray'da köylüler kahvaltı programıyla bir araya geliyor
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde köylüler sabah namazı sonrası kahvaltı programında buluşuyor.

        Böğet köyündeki Fatih Camisi'nin imamı Adem Yıldırım, AA muhabirine, köydeki sabah namazı buluşmalarının yaklaşık iki yıldır devam ettiğini söyledi.

        Köyün büyükleriyle istişare ederek kahvaltı programını da programa dahil ettiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Cemaatimizin büyükleriyle istişare ederek böylesine güzel sabah namazı buluşmaları tertip ettik. Programla, birlik ve beraberliği, sevgi ve muhabbeti kalıcı olmasını istiyoruz. Asıl ana gayemiz gençlerimize cami alışkanlığını kazandırabilmek. Daha önce cuma günü yapılan sabah namazı buluşmalarını, gençlerinde katılabilmesi için cumartesi gününe aldık."

        Köylülerden Ahmet Özkan da bir araya geldikleri köylüleriyle sohbet ettiklerini vurguladı.

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