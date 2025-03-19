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        Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:45
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        Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.Y'yi (88) telefonla arayanlar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 87 bin avrosunu aldı.

        Dolandırıldığını anlayan M.Y, polise giderek şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        M.Y. ile tekrar irtibata geçen şüpheliler, 32 milyon liralık gayrimenkulü ve hesabındaki 150 bin avroyu da istedi.

        Ekipler, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı, ardından da 4 şüpheliyi Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 13 cep telefonu, 8 SIM kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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