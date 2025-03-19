Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

M.Y. ile tekrar irtibata geçen şüpheliler, 32 milyon liralık gayrimenkulü ve hesabındaki 150 bin avroyu da istedi.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.Y'yi (88) telefonla arayanlar kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 87 bin avrosunu aldı.

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