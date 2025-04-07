Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:10 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Bilal S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, Çulfa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu İsmail Özbek (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Bilal S. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Otomobil, tarım işçilerine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, tarım işçilerine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Profesör ve öğrencileri, Adıyaman'daki köy okullarına kütüphane kuruyor
        Profesör ve öğrencileri, Adıyaman'daki köy okullarına kütüphane kuruyor
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Aksaray'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Aksaray'da konuştu:
        Bakan Yardımcısı Aktaş: Köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine...
        Bakan Yardımcısı Aktaş: Köpeklerin, insanlarımıza saldırması ve ölümlerine...
        Tuz Gölü çevresine at arabasıyla taşınan 5 bin fidan dikildi
        Tuz Gölü çevresine at arabasıyla taşınan 5 bin fidan dikildi
        Küfürleşme kavgası: 1 yaralı
        Küfürleşme kavgası: 1 yaralı