Aksaray'da otomobil yayalara çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Sağlık ekipleri Özbek'in hayatını kaybettiğini belirledi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bilal S. (58) idaresindeki 68 HH 612 plakalı otomobil, Çulfa Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu İsmail Özbek (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.