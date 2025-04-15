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        Aksaray'da hakim ve savcı yardımcıları göreve başladı

        Aksaray'da düzenlenen törenin ardından hakim ve savcı yardımcıları görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:38
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        Aksaray'da hakim ve savcı yardımcıları göreve başladı
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        Aksaray'da düzenlenen törenin ardından hakim ve savcı yardımcıları görevine başladı.

        Aksaray Adliyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ile hakim ve savcılar katıldı.

        Köse, görevlerine başlayan meslektaşlarına başarılar diledi.

        Adaletin tesisinde üstlenecekleri önemli görevlerde üstün gayret ve muvaffakiyetler temennisinde bulunan Köse, "Dayanışma ve işbirliği içerisinde, yargı müesseseni hep birlikte yükselteceğiz. Buna inancım tamdır. Adliye ailemize katılmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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