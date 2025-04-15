Aksaray'da hakim ve savcı yardımcıları göreve başladı

Aksaray'da düzenlenen törenin ardından hakim ve savcı yardımcıları görevine başladı.

Aksaray Adliyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz ile hakim ve savcılar katıldı.

Köse, görevlerine başlayan meslektaşlarına başarılar diledi.

Adaletin tesisinde üstlenecekleri önemli görevlerde üstün gayret ve muvaffakiyetler temennisinde bulunan Köse, "Dayanışma ve işbirliği içerisinde, yargı müesseseni hep birlikte yükselteceğiz. Buna inancım tamdır. Adliye ailemize katılmalarından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.