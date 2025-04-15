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        Aksaray'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

        Aksaray Yeşilay Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:54
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        Aksaray'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi
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        Aksaray Yeşilay Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Yeşilay Aksaray Şube Başkanı Muhammet Altınsoy, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için düzenlenen yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

        Yarışmanın 81 ilde ilk, orta ve lise kademelerinde tüm öğrencilerin katılabildiğini belirten Altınsoy, "Yarışma, çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmeyi hedefliyor. Alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarışma sonucunda il birincilerine 5 bin lira ödül verildi." diye konuştu.

        Tören dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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