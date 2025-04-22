Aksaray'da turizm alanını genişletmek için yeni rota oluşturuluyor

Aksaray Valiliği ve Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Aksaray İli Turizm Master Planı çalışmaları kapsamında yeni rotalar belirleniyor.

Proje kapsamında bir ekip, Sultanhanı Kervansarayı'nı ziyaret eden turistlere alternatif ve zengin içerikli bir rota sunmak amacıyla Eskil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysu Altaş, AA muhabirine, Aksaray'da turizmi canlandırmak için yeni bir rota oluşturacaklarını söyledi.

Eskil ilçesinin de tarihi çok eskiye dayandığı için buraları turizme kazandırmak gerektiğini belirten Altaş, şöyle konuştu:

"İmzalanan protokolle Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aksaray'ın turizm master planını hazırlamakla görevlendirildi. 2026-2031'i kapsayacak şekilde 5 yıllık bir vizyon çizmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 23 kişilik ekipten oluşan bir heyetimiz var. Bugün 11 kişilik heyet olarak Eskil'i ziyarete geldik. Her hafta en az 2 gün olmak üzere saha gezilerine başladık. Bugün Böğet höyüğündeyiz, Böğet höyüğü Eskil'deki höyükler içerisinde en büyüğü. Bizce turizm potansiyeli anlamında da önem arz ediyor fakat kazıya başlaması için ve turizme açılması için henüz çalışmalar yapılmadı."