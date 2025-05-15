Aksaray'da drift yapan sürücü ve havaya ateş eden kişiye ceza uygulandı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye ve havaya ateş açan kişiye toplam 58 bin 369 lira ceza uygulandı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye ve havaya ateş açan kişiye toplam 58 bin 369 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarıkaraman köyü girişinde bir aracın drift attığı, başka bir araçtan ise havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, tespit edilen kişilere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 369 lira ceza kesti, drift atan sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konuldu.
Öte yandan araçtan havaya ateş edildiği anlar ve sürücünün drift yapması, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.