        Aksaray Haberleri

        Aksaray'da polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon liralık ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı

        Aksaray'da kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 02.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:02
        Aksaray'da polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon liralık ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı
        Aksaray'da kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 5,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara-Aksaray kara yolunda yaptığı kontrol ve denetim uygulaması sırasında taksi sürücüsü V.E.M'den şüphelendi.

        Araçta yapılan aramada piyasa değeri 5,5 milyon lira olan ziynet eşyasıyla, 17 bin 400 lira ele geçirildi.

        Ekipler, araçta ele geçirilen ziynet eşyalarının, şüphelinin polis olarak tanıttığı kişiye ait olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli V.E.M. ile ele geçirilen malzemeler, olay Ankara'da gerçekleştiği için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

