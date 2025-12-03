Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda, 84 bin satışı yasak cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

