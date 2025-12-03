Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 84 bin satışı yasak cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

