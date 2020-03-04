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Akseki'de öğrenciler Mehmetçik için yürüdü - ANTALYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Öğrencilerin Türk bayrakları ve dövizlerle yürümesi- Öğrencilerin İlçe Jandarma Komutanlığı önünde İdlib'de şehit olan askerlerin isimlerini tek tek anons etmesi

Akseki'de öğrenciler Mehmetçik için yürüdüANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde ortaokul öğrencileri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için okulda dua etti, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.Akseki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayrakları ile okul bahçesinden İlçe Jandarma Komutanlığına kadar yürüdü.İlçe Jandarma Komutanlığı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler ardından İstiklal Marşı'nı okudu.Yürüyüşün sonunda öğrenciler şehit olan askerlerin isimlerini tek tek anons ederek hep bir ağızdan "Burada" dedi.Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ile Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan de öğrencilerin yürüyüş ve anma programına katıldı.