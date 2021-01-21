Akşener'den flaş açıklamalar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika"BİZ DE SAVUNUYORUZ!" Son dakika: Meral Akşener'den flaş açıklama
ABONE OL

Akşener'den flaş açıklamalar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajı açıklamalarına ilişkin, "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor, ne yapıyor onları bilmiyorum" dedi

AA

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan ve esnafların sorunlarını dinleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçeye girişinde partililerce karşılandı.

AA'da yer alan habere göre ziyaret ettiği esnafın şikayetlerini dinleyen Akşener, henüz siftah yapmadığını belirten esnaftan torunu için kıyafet alışverişi yaptı. Akşener, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yaptıkları ziyaretlerle dikkati esnafa çekmeye çalıştıklarını ifade eden Akşener, parti olarak ziyaretlerde propaganda yapmadıklarını, iktidarı yermediklerini, sadece durumu öğrendiklerini söyledi.

Esnafın durumunu "facia" olarak niteleyen Akşener, "Esnaf siyasetçilerin 'o budur, şu budur, sen şusun, sen busun' kavgasından bıkmış. Huzur istiyor, dertleriyle ilgilenmesini istiyor. Bu noktada bize yün yumak atıyorlar. Yumak, ayağımıza elimize dolaşmadan reel dertleri, vatandaşın dertlerini anlamaya, sizler aracılığıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun çok faydalı olduğunu görüyorum. Değerler üzerinden yapılan politik kavganın ne kadar değersiz olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden tekrar ihraç edileceğine ilişkin iddialar sorulan Akşener, "Biz dün Genel İdare Kurulu'nu (GİK) topladık. GİK gündemi önceden ilan edilir. Gündemde bu konuya dair bir şey yoktu. Arkadaşlarımızın iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin uzunca bir zamandır başlattıkları çalışmalar bir araya getirildi. O metin GİK ile paylaşıldı. Bu metin pazartesi milletvekillerimizle paylaşılacak. Ardından il başkanları ile paylaşılacak. Önerileri, eleştirileri alıp sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak bir çalışma yaptık. Onun dışında bir başka bilgim yok" yanıtını verdi.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI

"HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm arayışlarında olduğunuza ilişkin iddialar var. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Bu iddia işte. Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil. Bu çok enteresan bir şey. Bir başka yün yumağı da bu. HDP 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi, üçüncü parti olarak çıktı. Eğer Türkiye'de insanlar, siyaseti matematik olarak takip ederse ne olduğunu görür. Herkesin oraya dikkat etmesi lazım. Bizde seçim zamanında konuşulur ittifaklar. Tabii bir şablon var. Cumhur İttifakı, ölümüne ittifak, mezara kadar, tek parti gibi ittifak, duygusal ittifak. O şablon ve algoritma üzerinden tanım yapıldığı zaman bizim ittifak onların sistemine benzemiyor. Bizimki gerçekçi, seçmenin taleplerine göre oluşturulmuş bir iş birliği sistemi. Biz bunu anlatmaktan yorulduk ama anlatmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretler vardı. İçişleri Bakanı çok ciddi ifadeler kullanmıştı. Bugün de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'İster yürütmede ister yargıda görev üstlenmiş olalım, yargı kimsenin sıfatına bakmaz. Herkes yargı önünde eşittir.' ifadesini kullandı. Bu konudaki değerlendirmez nedir?" sorusunu yanıtlayan Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. Şöyle bir kulüp var Türkiye'de. Hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım... Anamıza sinkaflı sövüldü. Şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni her türlü çirkinlik, küfür, sövgü olduğunda kös dinlendi. Sayın Soylu'nun aynı şeyleri yaşamasını istemezdim. Neticede İçişleri Bakanı. Benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden şikayet edemez ama canı yanmış, annesi, ana. Saygı duyuyorum ama bizim kulübe hoş gelmiş. Sayın Abdulhamit Gül'ün söyledikleri üzerinden tanım yaparsam, bir taraf reformcu, bir taraf reform konusundan alerji duyuyor. Biz de onu izleyeceğiz."

SELÇUK ÖZDAĞ'A YÖNELİK SALDIRI

Akşener bir gazetecinin, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıdan sonra savcı tehdit edildi. Siyaset, sessizliği tartışıyor" sözleri üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Bu az önceki Cumhur İttifakı tanımımın bir parçası. Önce Sayın Erdoğan ve Sayın Gül, hukukta reformdan bahsetti. Sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi. Onu tehdit edene Sayın Bahçeli sahip çıktı. Sayın Erdoğan hiçbir şey yapmadı. Kılıçdaroğlu, linç edildi, onu yumruklayan kişi türbe haline getirildi, ziyaretler yapıldı. Yakın zamanda başka şeyler oldu. En son Selçuk Bey, anlatılana göre öldürülme kastıyla darp edildi. Savcı soruşturma açtı, ilginç bir şekilde tehdit edildi.

Ülkemizde şu anda partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. 16 Nisan 2017'deki reformda partimiz yoktu bizim. Meral Akşener olarak arkadaşlarımla gezdik ve 'Bir kişiye de yazık. Bir şahsın iki dudağı arasına bu ülkenin yönetimini bırakmayın' dedik. Gelinen noktada bütün oklar ve gözler Erdoğan'a dönmek durumunda. O zaman 'aşacağız, kaçacağız, uçacağız' dediler. Aşılmadı, kaçılmadı, uçulmadı. Şimdi burada partili cumhurbaşkanı olan Sayın Erdoğan, bütün bunların neticesinde ne diyecek, ne yapacak?

Aynı gün Orhan Uğuroğlu, ondan evvel Afşin Hatipoğlu... 31 Mart seçim zamanı kadın kollarımızdan kadınların kolları kırıldı. Benim evim basıldı, beraat etti şimdi şahıslar. Bütün bunlara baktığımız zaman büyük bir gücün üstünde oturduğu varsayılan ve varsaydığımız Erdoğan'ın aslında öyle bir gücün üstünde oturmadığı ortaya çıkıyor ama bütün sorumluluk onundur. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemini çok istedi. Bir tavır olması gerekiyor. Onun olup olmadığını göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin eleştiriler hatırlatılan Akşener, "Niye eleştirilsin, ziyaret edebilir. Çok eski bir hukukları var. Saadet Partisi'ne yönelik, iktidar partisinin yayınlarında, havuz medyası dediğimiz alanlarda çok pis bir dil kullanılıyordu. Esas mesele şu. Bugün bu ziyaretlerin yapılmasının nedenine siyasi olarak baktığımızda seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz" dedi.

SEÇİM BARAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklaması sorulan Akşener, "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor, ne yapıyor onları bilmiyorum" diye konuştu.

Aşılama çalışmalarına yönelik soru üzerine Akşener, sürecin başından bu yana Sağlık Bakanlığı'na lojistiği doğru planlamaları ve şeffaf olunması gerektiğini söylediklerini ifade etti.

Esnafın yanında, fabrikada çalışan, medyada emekçi olarak çalışan, iş yerine toplu taşıma ile giden, kalabalık mahallelerde oturan, kendisine bulaştığı zaman ailesine bulaştıran bir insan grubunun olduğuna dikkati çeken Akşener, şunları kaydetti:

"Elbette sağlıkçılara, yaşlılara, güvenlikte çalışanlara, kronik rahatsızlığı olanlara, hepsine yapılsın ama sizin gibi gençlere de mutlaka behemehal aşı yapılsın. Bu sizler için önemli. Büyük bir lojistik problem var gibi görünüyor. Bir süre sonra bu doğru yönetilemezse şunu getirir. İnsanlar panik haline gider. Zaten yeteri kadar güvensizlik var."

Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda yeniden ihlal kararı vermesine ilişkin, "Çok sevindim ama yerel mahkeme ne yapacak göreceğiz" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANİLİK! Son dakika: Eşeğin ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler!
GÜNDEMEşeğin ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler!
MEB duyurdu: 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2021 bursluluk sınavı ne zaman, hangi ay yapılacak?
GÜNDEMMEB duyurdu: 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu!
Son dakika: Gülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMGülistan Doku soruşturmasında önemli gelişme!
Türkiye birincisi Eda koronaya yenildi
GÜNDEMTürkiye birincisi Eda koronaya yenildi
Eşinin vurulduğunu duydu, kalp krizinden öldü
GÜNDEMEşinin vurulduğunu duydu, kalp krizinden öldü
ÇOCUK KATİL! Son dakika: 13 yaşındaki üvey torun dedesini öldürdü!
GÜNDEM13 yaşında dede katili!
ÖSYM açıkladı: 2020 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi!
GÜNDEM2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi!
VİCDANSIZLAR! Son dakika: Sınır kapısında yürek sızlatan manzara
GÜNDEMSınır kapısında şaşkına çeviren olay!
Son dakika: Gül kolilerinden kokain çıktı! - Haberler
GÜNDEMGül kolilerinden kokain çıktı!
Amcasını hastaneye getirmişti, katil çıktı!
GÜNDEMAmcasını hastaneye getirmişti, katil çıktı!