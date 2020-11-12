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Aksırma Tanımı:

Aksırma kelimesinin anlamı; hapşırma, tahrişi gidermek için burun içindeki nesneleri dışarı atmaya yardımcı olmak için kullanılan bir refleks olarak tanımlanır.

Aksırma Nedir TDK:

Hapşırmak, hızlı ve sesli bir şekilde ağız ve burundan nefes çıkarmak olarak ifade edilir.

Aksırma Örnek Anlatımı:

Aksırma tıbbi olarak sternutation olarak adlandırılır ve vücudun önemli enfeksiyon savaş araçlarından biridir. Burun deliğindeki bir gıdıklama beyninize bir mesaj gönderir, bu da abdominal ve göğüs kaslarınıza, akciğerlerinize, yüzünüze, ağzınıza ve burnunuza bir hapşırık oluşturmak üzere bir araya gelmesi için acil mesajlar gönderir.

Akciğerler istemeyen yabancı maddeleri atmak için aksırma görevini yaptırır. Hapşırık partiküllerinin çoğu öylesine küçüktür ki, nesneler, giysiler, saçlar, yiyecekler ya da bir mukoza üyesinden diğerine gecikmeden doğrudan iletildikleri yerdeki havadan geçebilecek kadar hafiflerdir. Aksırmanın bir örneği, başı soğuk olan bir kişinin ağzından havanın yüksek sesle atılmasıdır.

Aksırma Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: