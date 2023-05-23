Dünyaca ünlü medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Disney Plus, gün itibariyle yayınladığı açıklamayla büyük bir merakla beklenen Aktris dizisinin tarihini izleyecileriyle paylaştı. İşte, söz konusu dizinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihine dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...