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Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Dijital medya platformu Disney Plus'ın yeni Türk dizisi Aktris için artık geri sayım başladı. Başrollerini ünlü oyuncular Pınar Deniz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizinin konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bilgileri derledik...

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  • Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimler?

    Dünyaca ünlü medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi Disney Plus, gün itibariyle yayınladığı açıklamayla büyük bir merakla beklenen Aktris dizisinin tarihini izleyecileriyle paylaştı. İşte, söz konusu dizinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihine dair bilinmesi gereken tüm bilgiler...
  • Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimler?

    AKTRİS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Aktris dizisinde Türkiye'deki en ünlü oyunculardan birinin hayatı ekranlara geliyor. Gündüzleri ışıltılı, şatafatlı hayat yaşayan bu aktris geceleri yalnızlığın karanlığında yaşam sürer. 
  • Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimler?

    AKTRİS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Pınar Deniz (Yasemin)

    Uraz Kaygılaroğlu

    Tolga Tekin

    Ahmet Rıfat Sungur

    Şebnem Hassanisoughi

    İpek Çiçek

    Serhat Kılıç
  • Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimler?

    AKTRİS DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Disney Plus'ın yeni Türk dizisi Aktris, 31 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.
  • Aktris dizisi ne zaman yayınlanacak? Disney Plus Aktris konusu nedir, gerçek hikaye mi ve oyuncuları kimler?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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