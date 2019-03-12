AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.
AKTS kredisi seçmeli ya da zorunlu tüm ders üniteleri için düzenlenmelidir. Ayrıca proje, tez, alan çalışması gibi program dahilindeki çalışmalar da bu kapsamda değerlendirilir. AKTS kredileri kapsamında sadece ders saatleri yoktur; ders saatleri dışında öğrencilerin dersle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar bu krediye dahil edilir.
AKTS kredileri öğrenci iş yükünü ölçmede kesin değil daha çok göreceli ölçütlerdir. Krediler sadece bir dersin o kurumdaki iş yükünün ne kadarını karşıladığını gösterir.
İş yükü, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını kazanmak için gereken; derslere devam etmek, proje yapmak, bireysel çalışmalar ve sınavlar gibi tüm öğrenme aktivitelerini tamamlamak için harcayacağı zamanı tanımlar.
Örgün öğretimde bir akademik yıldaki tanımlanmış iş yükü ve bağlantılı öğrenme çıktıları 60 AKTS'ye karşılık gelmektedir. AKTS'de, 60 kredi 1 yıllık; 30 kredi ise bir dönemlik iş yüküne karşılık gelir. Program yurtdışında alınan derslerin iş yükünün öğrenci ve kuruma uygunluk göstermesini bekler.
AKTS kredileri, öğrencilerin beklenen öğrenme çıktılarını başarabilmesi için gerekli olan iş yüküne dayandırılmıştır. Öğrenme çıktıları, başarılı bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bir öğrencinin neyi öğreneceğini, anlayacağını ve yapabileceğini tanımlamaktadır. Bu çıktılar, Ulusal ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesindeki düzey tanımlayıcıları ile ilişkilendirilmektedirler.
AKTS, yükseköğretimde yaygın olarak kullanılmakla birlikte diğer hayat boyu öğrenme etkinliklerinde de uygulanabilmektedir.
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