Kütahya’nın Simav ilçesinde, 25 yıllık nakliyeci Nurettin Sezgin, akülerinin sürekli çalınması üzerine, alarm cihazı icat etti.

İki çocuk babası kendisini alarm cihazı icat etmek zorunda bırakan olayları anlatan iki çocuk babası Sezgin, “Kamyonumla Türkiye’nin her yerine nakliye işi yapıyorum, İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere yük götürüyoruz ve yatılı kalıyoruz. Sabah kalktığımızda akülerimin çalınmış olduğunu görüyorum. İki üç kez akülerim çalındı. Meslektaşlarım da bu durumdan rahatsız. Akü hırsızları beni mucit yaptı” dedi.

'KENDİM CİHAZ İCAT ETTİM'

Akülerinin çalınmasından sonra geliştirdiği alarm cihazının çalışma sistemini anlatan Sezgin, “Elektronik alanına yatkın olduğum için, kendim cihaz icat ettim. Küçük görünümlü cihazı aracın çakmaklık girişine takıyorsunuz, aracı park ettiğiniz zaman cihazın açılış düğmesine basılıyor. Hırsız akünün kutup başlarından herhangi birini çıkardığında, cihazın sireni kuvvetli bir ses çıkarıyor, aynı zamanda cihaza kayıtlı olan cep telefonuna da uyarı geliyor. Bu sırada hırsızı suçüstü yapabiliyoruz. Biz de nakliye yükünü boşalttıktan sonra otelde rahat uyuyabiliyoruz" diye konuştu.