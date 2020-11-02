İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü kentte artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'de, arama kurtarma ekipleri arasında faaliyet gösteren kurumların biri de AKUT. AKUT nedir? AKUT'a nasıl bağış yapılır? İşte AKUT bağışları için hesap bilgileri...

AKUT NEDİR?

Arama Kurtarma Derneği (Kısa adı: AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütü olan dernek.

Derneğin bir dönem Onursal Başkanı, "Kar Leoparı" unvanı sahibi ve Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk olan Ali Nasuh Mahruki'dir. 29 Kasım 2016'da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Saydun Gökşin derneğin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir.

5 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Recep Şalcı ikinci kez derneğin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir. 2019 yılı Temmuz ayında Nasuh Mahruki Onursal başkanlık görevinden istifa etti.

AKUT NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye'de, özellikle dağcılık sporunda, kaza geçiren veya kaybolanların aranma ve kurtarılmaları konusunda uzmanlaşmış bir kurumun bulunmamasından kaynaklanan boşluğun doldurulması, derneğin kuruluş amacıdır.1994 yılında yaşanan bir dağ kazasının ardından, bir grup dağcının oluşturduğu bu topluluk, ilk kez 1995 yılı Aralık ayında Uludağ'daki Keşiştepe'de yapılan bir arama kurtarma operasyonunda "AKUT" adını kullanmıştır.

1996 yılında resmen kurulan dernek, 1997 yılından itibaren deprem ve sel gibi diğer doğal afetlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılmaya başlamıştır. Çeşitli operasyonlarla birlikte ekip içi eğitimler, organizasyon ve tanıtım çalışmaları, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve sponsor araştırmalarının yürütüldüğü süreçte, 1998 yılında meydana gelen Adana-Ceyhan Depremi'nde gerçekleştirdiği enkaz arama-kurtarma çalışmalarının ardından AKUT'a, Bakanlar Kurulu tarafından 15 Ocak 1999 tarih ve 12304 sayılı karar ile "kamu yararına çalışan dernek" statüsü verilmiştir.

Adana-Ceyhan Depremi'nde 90 gönüllüsüyle görev alan dernek; 1999 Gölcük Depremi'nde 150 gönüllüsü ile çalışmış, 1000'in üzerinde insanın çalışmasını organize etmiş, yurt içi ve yurt dışından gelen yardım malzemelerinin lojistik koordinasyonunda görev almıştır. Türkiye'nin AKUT ile tam anlamıyla tanışması da, Gölcük depremi sonrasında olmuştur.

Türkiye'nin 27 bölgesinde yer alan AKUT ekipleri, faaliyetlerini sürdürebilmek için vatandaşların bağışlarını bekliyor.

AKUT'A NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar AKUT'a kredi kartı, havale/EFT ya da SMS yöntemleri ile bağış yapabilir.

AKUT ONLİNE BAĞIŞ YAP

AKUT'A ONLİNE BAĞIŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AKUT'A SMS İLE BAĞIŞ YAP

Faturalı hattınız varsa "AKUT" yazıp 2930’a kısa mesaj yazıp gönderebilirsiniz, böylece 10 TL'lik bağış AKUT'a ulaşabilir. Eğer faturasız hattınız varsa yine aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak telefonunuzun 10 TL'lik bakiyeye sahip olması gerekmektedir.

AKUT BAĞIŞ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

T. İş Bankası Gayrettepe Şubesi

TÜRK LİRASI IBAN: TR14 0006 4000 0011 0800 6666 63

AMERİKAN DOLARI IBAN: TR48 0006 4000 0021 0806 6666 60

AVRO IBAN: TR12 0006 4000 0021 0806 6661 44

SWİFT CODE

ISBKTRIS

QNB Finansbank Gayrettepe Şubesi

TÜRK LİRASI IBAN: TR92 0011 1000 0000 0001 9576 70

AMERİKAN DOLARI IBAN: TR82 0011 1000 0000 0032 4941 29

AVRO IBAN: TR66 0011 1000 0000 0032 4941 26

SWİFT CODE

FNNBTRIS

Garanti BBVA Ortaklar Cad. Şubesi

TÜRK LİRASI IBAN: TR26 0006 2000 3570 0000 0029 30

AMERİKAN DOLARI IBAN: TR83 0006 2000 3570 0009 0813 95

AVRO IBAN: TR56 0006 2000 3570 0009 0813 96

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