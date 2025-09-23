AKYAKA NEREDE?

Akyaka nerede? Bu sakin tatil beldesi, Türkiye’nin güneybatısında ve Ege Bölgesi’nde yer alır. Doğayla iç içe olması sayesinde bilhassa son yıllarda tatil arayışında olanların gözde noktalarından biri olmuştur.

AKYAKA HANGİ ŞEHİRDE?

Akyaka hangi şehirde? Muğla şehrinde bulunan Akyaka, turizm açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri kabul edilir. Ayrıca Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine de ev sahipliği yapar. Özellikle Akyaka, Muğla’nın daha sakin ve huzurlu atmosferiyle farklı bir tatil alternatifi için benzersizdir.

AKYAKA HANGİ İLDE?

Akyaka hangi ilde? Muğla iline bağlıdır. Burası, heirde Ula ilçesine bağlıdır. Akyaka, küçük bir mahalle statüsündedir. Ancak doğal güzellikleri ve özgün mimarisiyle popüler olmuştur. Bu anlamda Muğla’nın en popüler tatil destinasyonları arasına dâhil olmuştur.

AKYAKA HANGİ BÖLGEDE?

Akyaka hangi bölgede? Ege Bölgesi sınırlarında bulunan Akyaka, sahip olduğu coğrafi konum ile Gökova Körfezi’nin kuzey ucunda konumlanır. Bu özellik, Akyaka’ya hem eşsiz bir manzara hem de temiz bir hava kazandırmaktadır.