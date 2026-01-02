Habertürk
        Haberler Spor Futbol Al Ahli: 3 - Al Nassr: 2 | MAÇ SONUCU (Merih Demiral attı, Cristiano Ronaldo kaybetti) - Futbol Haberleri

        Al Ahli: 3 - Al Nassr: 2 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 12. haftasında Merih Demiral'lı Al Ahli sahasında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı ağırladı. Milli oyuncumuzun gol attığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 23:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 23:22
        Merih attı, Ronaldo kaybetti!
        Suudi Arabistan Pro Ligi’nde gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Al Ahli ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi Al Ahli 3-2 kazanırken, karşılaşmaya Türk futbolcu Merih Demiral damga vurdu.

        Maça hızlı başlayan Al Ahli, Ivan Toney’nin 7 ve 20’nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya Al Amri’nin 31 ve 44’üncü dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardı ve devre 2-2 sona erdi.

        İkinci yarıda sahneye çıkan isim ise Merih Demiral oldu. Milli savunmacı, 55’inci dakikada attığı golle Al Ahli’yi yeniden öne geçirerek takımına galibiyeti getirdi. Merih’in bu golü, Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr karşısında büyük önem taşıdı.

        Karşılaşmanın kalan bölümünde Al Nassr’ın beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken maçın uzatma dakikalarında iki takım da 10 kişi kaldı. Al Ahli sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

