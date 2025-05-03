Al Ahli Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, Merih Demiral tarihe geçti!

Asya Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ve Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale karşı karşıya gelirken, Al Ahli rakibini 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi Katar Futbol Federasyonundan hakem Abdulrahman Al-Jassim yönetti. Al Jassim'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Taleb Salem Al-Marri ve Ramzan Saeed Al-Naemi üstlendi.