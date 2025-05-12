Al Akhdoud: 0 - Al Nassr: 9 | MAÇ SONUCU
Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Akhdoud sahasında Al Nassr'ı ağırladı. Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği ve Sadio Mane'nin 4 gol attığı mücadeleyi konuk takım 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Akhdoud ile karşılaştı. Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City'de oynanan maçı Al Nassr, 9-0 kazandı.
Cristiano Ronaldo'nun dinlendirildiği maçta Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri Ayman Yahya, Jhon Duran (2), Marcelo Brozovic, Sadio Mane (4) ve Mohammed Marran (p) kaydetti.
Öte yandan Al Akhdoud kalecisi Paulo Vitor, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr, 63 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Al Akhdoud ise 28 puanla 17. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Al Akhdoud, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Nassr ise Al Taawon'u konuk edecek.