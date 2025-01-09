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        Haberler Spor Futbol Al Nassr'da flaş Talisca gelişmesi - Futbol Haberleri

        Al Nassr'da flaş Talisca gelişmesi

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da yıldız oyuncu Anderson Talisca'yla ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:29
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        Al Nassr'da flaş Talisca gelişmesi!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. sırada yer alan Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Al Akhdoud maçı kadrosuna alınmadı.

        Kulüpten verilen bu kararın içeriği henüz netleşmese de oyuncunun transfer görüşmeleri nedeniyle olduğu Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde belirtildi.

        Bu sezon 19 resmi maçta Al-Nassr forması giyen Talisca, 8 kez ağları havalandırdı.

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