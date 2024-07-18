Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Pro League ekiplerinden Al-Qadsiah, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçiren Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi Kulübü resmi sosyal medya hesabından transferi; "Ağlarınızı koruyun ve hedeflerinizi güçlendirin, korku geldi" paylaşımıyla duyurdu.
Bir dönem Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli golcü, artık kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürecek.
Gabonlu oyuncu, Suudi Arabistan takımı ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
41 GOLLÜK KATKI
Geride bırakılan sezonda Marsilya forması ile 51 maça çıkan Aubameyang, bu maçlarda 30 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Profesyonel kariyeri boyunca 692 maçta forma giyen Aubameyang 349 gol ve 104 asistlik performans sergiledi.