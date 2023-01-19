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Al Sancak dizisi nerede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak dizisi, ilk bölümüyle 19 Ocak itibarıyla seyirci ile buluştu. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Al Sancak dizisinin nerede çekildiği diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Al Sancak dizisi hakkında tüm merak edilenler...

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  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi 19 Ocak itibarıyla yayın hayatına başladı. Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı, yönetmeliğini  Can Emre'nin üstlendiği Al Sancak dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki, "Al Sancak dizisi nerede çekiliyor?" İşte Al Sancak dizisi hakkında tüm detaylar...
  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.

     
  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

     

    TRT1'in yeni dizisi Alsancak 19 Ocak Perlşembe günü izleyiciyle buluşacak.

     
  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

     

    Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ‘’Beyaz Melek’’ kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir. 

     
  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi’ni bir sürpriz bekler. 

     
  • Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Al Sancak konusu nedir?

    Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı’yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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