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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 6 - Al Orubah: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 6 - Al Orubah: 0 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, evinde Al Orubah'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Terim'in öğrencileri puanını 43'e yükseltirken, Al Orubah ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 00:11 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:11
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        Terim'li Al Shabab, gol oldu yağdı!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, evinde Al Orubah'ı konuk etti.

        Al-Shabab Club Stadium'da oynanan müsabakayı kazanan 6-0'lık skorla Al Shabab oldu.

        Al Shabab, 16. dakikada Abderazak Hamdallah ve 34. dakikada Cristian Guanca'nın attığı gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda hız kesmeyen Al Shabab, 52. dakikada Giacomo Bonaventura, 59. dakikada penaltıdan Abderazak Hamdallah, 69. dakikada Wesley Hoedt'in ve 82. dakikada Abderazak Hamdallah'ın penaltı golleriyle maçı 6-0 kazandı.

        Bu sonucun ardından Al Shabab, ligdeki puanını 43'e yükseltti. Al Orubah, 26 puanda kaldı.

        Ligin bir sondaki haftasında Al Shabab, Al Wahda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Al Orubah, Al Akhdoud'u konuk edecek.

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