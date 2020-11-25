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Alabaşlı enginar çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Alabaşlı enginar çorbası, sağlıklı beslenmeyi önceleyen kişiler için lezzeti ve doyurucu besin içeriğiyle tercih ediliyor. Peki alabaşlı enginar çorbası nasıl yapılır? Alabaşlı enginar çorbası tarifi ve püf noktası nedir? Malzemeleri nelerdir?

Alabaşlı enginar çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Sağlıklı, doyurucu ve bir o kadar da lezzetli olan bu alabaşlı enginar çorba, içinde pırasa, enginar, alabaş ve patates gibi sebzelerle tam bir sağlık deposu.

Alabaşlı Enginar Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

4 adet enginar

2 adet pırasa(yeşil kısımları hariç)

2-3 adet alabaş

1 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı un

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kadeh beyaz şarap

1,5 su bardağı sebze suyu

1/2 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı beyaz biber

1 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

200 ml süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

1 dal dereotu

4-5 dal frenk soğanı

1 kase haşlanmış taze bakla içi

Alabaşlı Enginar Çorbası Yapılışı:

Pırasaları yıkayıp, ince dilimleyin.

Zeytinyağı eklediğiniz tencerenize alıp, hafif renk vermeden kavurun.

Küp şeklinde kestiğiniz patatesleri, alabaş ve enginarları ekleyin.

Bir kaşık da un ilavesiyle, 1-2 dakika tüm sebzeleri karıştırarak çevirin.

Limon suyu ve şarabı ekleyin.

Daha sonra sebze suyunu ekleyerek, kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.

Yarım saat kadar pişirin.

Bakla içlerini tuzlu suda haşlayın.

Kabuklarını da soyun.

Pişen sebzeleri blenderden geçirin.

Süt ve tereyağını ekleyin.

Çorbanızı, tekrar tencerenize alın.

Kısık ateşte, 5 dakika daha pişirin.

İnce dilimlenmiş frenk soğanı, dereotu ve bakla içleriyle süsleyip, sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yanına kızarmış ekmek dilimleri de ilave ederek servis edebilirsiniz.

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