Çorum il sınırlarında yer alan Alacahöyük, Türkiye’nin en ünlü arkeolojik sit alanlarında olma bayrağına sahiptir. İlk olarak 19. yüzyılda keşfedilen ve Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün talimatıyla kazı çalışmalarına başlanan bir alandır. Özellikle Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine ışık tutan önemli buluntulara sahiptir. Hititler, Frigler ve daha birçok uygarlığın izlerini taşır.

ALACAHÖYÜK NEREDE?

Alacahöyük nerede? Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Çorum iline bağlı Alaca ilçesi sınırlarında yer alan bir kazı alanıdır. Çorum şehir merkezine ise yaklaşık 50 km mesafesi vardır.

ALACAHÖYÜK HANGİ ŞEHİRDE?

Alacahöyük hangi şehirde? Çorum şehrinde yer alan Alacahöyük, Anadolu’da tarihi zenginliklerle öne çıkan bir yapıya sahiptir.

ALACAHÖYÜK HANGİ İLDE?

Alacahöyük hangi ilde? Çorum il sınırları içerisindedir. Çorum, Türkiye’nin en önemli arkeolojik kazı alanlarının bulunduğu illerden biridir. Hattuşaş da burada yer aldığından önemi ve popülaritesi oldukça yüksektir.