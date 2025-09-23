Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Alacahöyük nerede? Alacahöyük hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Alacahöyük nerede? Alacahöyük hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Alacahöyük, Türkiye'nin en önemli arkeolojik kazı alanlarından biri olmasıyla popüler olmuştur. Hititler başta olmak üzere birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu anlamda, tarihi dokusu ve kazı alanındaki eserleri ile ülkemizdeki özgün yerlerden biri olmuştur. Peki Alacahöyük nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 09:45 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alacahöyük nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum il sınırlarında yer alan Alacahöyük, Türkiye’nin en ünlü arkeolojik sit alanlarında olma bayrağına sahiptir. İlk olarak 19. yüzyılda keşfedilen ve Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün talimatıyla kazı çalışmalarına başlanan bir alandır. Özellikle Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine ışık tutan önemli buluntulara sahiptir. Hititler, Frigler ve daha birçok uygarlığın izlerini taşır.

        ALACAHÖYÜK NEREDE?

        Alacahöyük nerede? Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Çorum iline bağlı Alaca ilçesi sınırlarında yer alan bir kazı alanıdır. Çorum şehir merkezine ise yaklaşık 50 km mesafesi vardır.

        ALACAHÖYÜK HANGİ ŞEHİRDE?

        Alacahöyük hangi şehirde? Çorum şehrinde yer alan Alacahöyük, Anadolu’da tarihi zenginliklerle öne çıkan bir yapıya sahiptir.

        ALACAHÖYÜK HANGİ İLDE?

        Alacahöyük hangi ilde? Çorum il sınırları içerisindedir. Çorum, Türkiye’nin en önemli arkeolojik kazı alanlarının bulunduğu illerden biridir. Hattuşaş da burada yer aldığından önemi ve popülaritesi oldukça yüksektir.

        ALACAHÖYÜK HANGİ BÖLGEDE?

        Alacahöyük hangi bölgede? Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanmıştır. Hititlerin ana yerleşim alanlarından biri olmasıyla tarihi anlamda zengin bir geçmiş sunar.

        ALACAHÖYÜK KONUMU NEDİR?

        Alacahöyük konumu nedir? Alaca ilçesinin Alacahöyük Köyü yakınlarında, Çorum-Boğazkale karayolu üzerinde yer alır. Bu konum, onu diğer önemli Hitit yerleşimlerine yakın hâle getirir. Zaten ulaşım açısından da oldukça elverişlidir.

        ALACAHÖYÜK HAKKINDA BİLGİLER

        • Alacahöyük’teki kazılar ilk kez 1907 yılında başlamıştır.
        • 1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle sistematik hâle getirilmiştir
        • Hititler, Eski Tunç Çağı ve Frigler gibi birçok medeniyete ait kalıntılar burada mevcuttur.
        • Sfenksli kapı, tapınak yapıları ve sur kalıntıları en dikkat çeken eserlerde başta gelir.
        • Burada bulunan 13 adet kral mezarı, dönemin ölü gömme gelenekleri hakkında konunun uzmanlarına derin bilgiler verir.
        • Alacahöyük’te kazılardan çıkan eserlerin bir kısmı kazı evinde sergilenir.
        • Alacahöyük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış önemli bir ören yeridir.
        • Buradan çıkarılan güneş kursları, altın ve bronz takılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sunulur.
        • Çorum merkezden özel araç veya turlarla kolayca ulaşılabilir.
        • Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden de izlere sahiptir.
        • Buradaki ilk yerel müze, 1940 senesinde açılmıştır.
        • Eski Tunç Çağı’na tarihlenen kral mezarlarında süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri bulunmuştur.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu