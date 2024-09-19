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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak kavgasında 2 kişi öldü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Alacak kavgasında 2 kişi öldü!

        Başkentte meydana gelen alacak verecek kavgasında kan aktı. İki akraba aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:54 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:54
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        Alacak kavgasında 2 kişi öldü!
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        Ankara'da akrabalar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay dün akşam 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle kavgalar çıkmaya başladı.

        Fatih Çekirdek
        Fatih Çekirdek

        4 KİŞİ YARALANDI

        Taraflardan biri, diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında tekrar kavga çıktı.

        Mücahit Çekirdek
        Mücahit Çekirdek

        Birbirlerine bıçakla saldıran aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınırken, hayatını kaybeden amca ile yeğeni toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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