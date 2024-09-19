Alacak kavgasında 2 kişi öldü!

Ankara'da akrabalar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay dün akşam 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, fırıncılık işi yapan ve akraba olan iki aile arasında haksız satış yapıldığı gerekçesiyle kavgalar çıkmaya başladı.

Fatih Çekirdek 4 KİŞİ YARALANDI Taraflardan biri, diğerini ölümle tehdit ederken, tehdit edilen taraf polise şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine iki aile arasında tekrar kavga çıktı.