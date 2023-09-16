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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki eve getirdikleri Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklıları, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı. Batır ile Dova, ölümle tehdit ettikleri Furkan A.'yı, dakikalarca dövdü. Şüpheliler, Furkan A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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KAÇIRDIKLARI YERE GERİ GÖTÜRDÜLER Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasbettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı. Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Furkan A.´yi borcunu ödemediği için dövdüklerini söyledi.