Alaçam Belediyesi barınma ihtiyacı bulunan aileler için yuva kuruyor
Samsun'un Alaçam ilçesinde barınma ihtiyacı olan vatandaşlara belediye tarafından hayırseverlerin desteğiyle ev inşa ediliyor. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, hayırsever insanların yardımlarını doğru yerlere ulaştırabilmek için öncülük ettiklerini belirterek, "Bu ilçede hiçbir kimsenin barınma ihtiyacı kalmasını istemiyoruz, amacımız budur" dedi
Samsun'un Alaçam ilçesinde barınma ihtiyacı olan vatandaşlara belediye tarafından hayırseverlerin desteğiyle yuva kuruluyor.
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, muhtarlıklar ve duyarlı vatandaşlar vasıtasıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirlediklerini söyledi. Belediye ve kaymakamlık ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek çalışmalara başladıklarını bildiren Özdemir, "İlçedeki vatandaşların sorununa 'Bizim sorunumuz değil.' diyemeyiz. Bu yüzden de elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerin barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şu an 4 inşaatımız var. Bunlardan ikisini bitirdik, teslim ettik. İkisi aktif şekilde devam ediyor. İki tane de tadilat yaptığımız evimiz mevcut" dedi.
Göreve geldikten sonra ev yapabilecek kalifiye personeli belediye bünyesine aldıklarını söyleyen Özdemir, "Kalıpçı, duvarcı, sıvacı, iç tesisatını yapmak için elektrikçi gerekiyor. Önce bu kalifiye personeli belediye bünyesine aldık. Belediyenin iş makinesi vardı zaten. Kendi ekipmanlarımızla, kendi personelimizin desteğiyle hızlı şekilde yapmaya başladık. Yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre içerisinde 80 metrekare 2 artı 1 odalı, normal bir ailenin yaşayabileceği evleri yapıp teslim ettik kendilerine" ifadelerini kullandı.
Hayırsever insanların yardımlarını doğru yerlere ulaştırabilmek için öncülük ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Hayırsever iş insanları bu konuda çok duyarlılık gösterdiler, biri çıktı tuğlasını aldı, biri betonunu aldı, işte diğeri iç eşyasını aldı. Gerçek ihtiyaç sahibi olan aileleri belirleyip inşaatlarını da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız görev süremiz boyunca ilçede temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacı konusunda çalışmak çünkü evlerde görüyorsunuz, 5-6 yaşında çocuğu olanlar var. Okula giden çocuklar var. Bunların da herkesin de en doğal hakkı, barınma ihtiyacının sağlanmasıdır. Bu ihtiyacı inşallah görev süremiz içerisinde tamamlamaya çalışacağız."
Başkan Özdemir, "Bu ilçede hiçbir kimsenin barınma ihtiyacı kalmasını istemiyoruz, amacımız budur. Burada belediyelerin öncülüğünde vatandaşlarımızın ve hayırsever insanların duyarlılığında çok güzel işler ortaya çıkıyor. Biz bunu gördük Alaçam'da, yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. İnşallah bütün Türkiye genelinde belediyelere, kaymakamlıklara örnek teşkil eder" ifadelerini kullandı.
İlçede evi teslim edilen vatandaşlardan 3 çocuk babası 53 yaşındaki Fikri Alnıaçık, eski evinin çok kötü olduğunu, tamir edebilecek durumunun olmadığını söyledi. Kış öncesi kendisi için yapılan eve geçtiklerini aktaran Alnıaçık, "Özellikle Başkanımızdan Allah razı olsun, elinden gelen desteğin fazlasını yaptı" dedi.
İlçede çıkan yangında ahşap evi kullanılamaz hale gelen 4 çocuk babası 44 yaşındaki Hasan Yıldız, bir süre ailesiyle çadırda kaldıklarını dile getirdi. Bu yıl kış ayının bir kısmını çadırda geçirdikten sonra yeni yapılan evlerine geçtiklerini belirten Yıldız, "Belediye Başkanımız işleri hızlandırdı. Çadırda üşüdük, çocuklarım hep hasta oldu. Bir yandan sıvacı girdi, bir yandan usta çalıştı. Allah razı olsun yardım edenlerden. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı, yeni evimize geçtik" şeklinde konuştu.