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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:14
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        Alaçam'da muhtarlar toplantısı
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        Samsun'un Alaçam ilçesi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Kaymakam Fatih Kayabaşı başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldığı toplantıda, ilçenin güncel sorunları ve yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunularak muhtarların mahalleler hakkındaki talepleri görüşüldü.

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