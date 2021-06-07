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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) iştiraki TSKB Gayrimenkul Değerleme, Ege ve Güney bölgesindeki kiralık piyasasına ilişkin güncel bir araştırma gerçekleştirdi. Pandemi sürecinin gayrimenkul trendlerinde birtakım değişiklikleri beraberinde getirdiğini belirten TSKB Gayrimenkul Değerleme Antalya Şube Müdürü Halil Esendal ve İzmir Şube Yönetici Yardımcısı Mustafa Alperen Yörük, barınma konusunda yeni tercih ve alışkanlıkların oluştuğuna dikkat çekerek, bazı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ALAÇATI VE BODRUM'DA SEZONLUK KİRALAMALAR 125 BİN TL'YE YÜKSELDİ"

Çeşme’de ortalama özelliklere sahip villa kiralarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 25-30 artış gösterdiğini ifade eden İzmir Şube Yönetici Yardımcısı Mustafa Alperen Yörük, sezonluk kira bedellerinin 90 bin-110 bin TL arasında değiştiğine dikkat çekti. Urla’da ise benzer villaların 80 bin -100 bin TL arasında değişen bedellerle kiralanabildiğinin altını çizen Yörük, “Alaçatı’daki villaların sezonluk kiraları ise 100 bin -125 bin TL mertebesinden başlayıp villanın niteliğine ve konumuna göre 250 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Bodrum’da ortalama bir villanın sezonluk kira bedeli son bir yılda yaklaşık yüzde 35-40 artışla ortalama 100 bin- 125 bin TL seviyelerine ulaştığı gözlemleniyor. Bodrumda, tercih edilen bölgelerdeki lüks villaları kiralamak için ise sezonluk olarak 250 bin – 300 bin TL arasında bütçe ayrılması gerekiyor. Fethiye’de ise diğer bölgelerden farklı olarak sezonluk kiralamalardan ziyade günlük, haftalık ve yıllık kiralamalar ön plana çıkıyor. İlçedeki yıllık kiralama bedelleri, geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak ortalama 60 bin TL ile 85 bin TL arasında seyrediyor” dedi.

"EGE BÖLGESİNDE ARTAN KİRALAR AMORTİSMAN SÜRELERİNİ UZATIYOR"

Ege Bölgesi’ndeki kiralama piyasasına ilişkin değerlendirmelerini aktaran Yörük ise şöyle konuştu: “Kalabalık yaşamın yoğun olduğu apartman hayatından kaçış, evden çalışma modeli ve izole edilmiş bir hayatın daha çok tercih edilmesi, Ege Bölgesi’ne olan talebi artırmaya devam ediyor. Bölgede gerçekleşen gayrimenkul yatırımlarına bakıldığında kiralama faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğu görülüyor ancak kira bedellerindeki artış oranlarının satış fiyatlarına göre düşük kalması amortisman sürelerini uzatıyor. Önümüzdeki yıllarda bölgedeki kiralama faaliyetlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor.”

“İZMİR'İN MERKEZİNDE KİRALAR YÜZDE 20 ARTTI"

“Ege Bölgesi’nin en fazla nüfusa sahip kenti İzmir’de geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremin, yeni kent merkezi içindeki eski yapılara olan güveni azalttığına işaret eden Yörük, buna bağlı olarak deprem sonrası inşa edilen A ve B sınıfı ofis projelerindeki doluluk oranlarında ve kira fiyatlarında gözle görülür bir artış oluştuğuna da dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Yeni kent merkezinde bulunan çalışma alanlarındaki ofis kira bedelleri; konuma, bina yaşına, yapı kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. A sınıfı projelerde geçtiğimiz yıl aylık 40-45 TL/m2 arasında değişen kira bedelleri halihazırda aylık 50-55 TL/m2, B sınıfı projelerde ise günümüz itibarıyla ortalama aylık 40-45 TL/m2 aralığında değişiyor. Bölgede yer alan konut kira bedelleri ise geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 15-20 artarak aylık ortalama 40-50 TL/m2 mertebelerine ulaşmış durumda. Genel anlamda il merkezindeki kiralama faaliyetlerine bakıldığında, kira bedellerinin geçtiğimiz yıla göre ortalama yüzde 15-20 oranında artış gösterdiği görülüyor.”

“ANTALYA'DA HAVUZLU VİLLALAR GÜNLÜK 2 BİN TL'YE ULAŞTI"

Antalya’nın doğasıyla dikkat çeken ilçelerinden Kaş, Kalkan ve Demre çevresindeki engebeli arazinin yapı arzının düşük kalmasına neden olduğunu söyleyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Antalya Şube Müdürü Halil Esendal, “Son dönemde bölgede artan villa tarzı yapılaşmalar, pandeminin beraberinde getirdiği izole hayat ihtiyacı ile birlikte yoğun talep görüyor. Bölgenin sahil bandında daha çok haftalık ve aylık kiralamalar tercih edilirken, kiralamalar oda ve yatak sayısına göre çeşitlilik gösteriyor. 4-5 kişinin konaklayabileceği, deniz manzarasına sahip havuzlu villalarda sezon dışındaki zamanda günlük kiralamalar pandemi öncesi günlük 250-300 TL iken, 500 TL’yi; sezon aylarında pandemi öncesi günlük 600-800 TL iken alınan rezervasyonlarda 1.500-2.000 TL civarını buluyor” dedi.